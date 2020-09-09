В коррупционном деле бавлинских силовиков появился эпизод с подделкой постановления следователя

Фото: "Реальное время" (на снимке - Шакиров с адвокатом)

Итоговое обвинение по семи эпизодам преступлений предъявил Следком трем офицерам Бавлинского РОВД Татарстана. Статус действующего сотрудника на момент задержания в сентябре 2019-го имел лишь замначальника полиции, подполковник Алмаз Шакиров.



Первоначально силовикам инкриминировали получение двух взяток на 160 тысяч рублей и превышение полномочий, сейчас добавили понуждение свидетеля к даче ложных показаний, воспрепятствование правосудию, служебный подлог, подделку официального документа — постановления следователя полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Все эпизоды связаны с расследованием дела о двойном убийстве в бавлинском селе в 2016-м году, в котором, по версии следствия, под давлением обвиняемых поначалу сознался и провел в СИЗО год невиновный сосед убитых. В то время как у силовиков была информация о том, кто продал и перепродал пропавшую после убийства иномарку жертв. Усилиями обвиняемых этот автомобиль даже сняли с федерального розыска — за взятки, как полагают во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.

Накануне в Казани Верховный суд Татарстана продлил срок в СИЗО Алмазу Шакирову, бывшему следователю Ильнуру Назмутдинову и бывшему оперативнику Фанису Салаватову еще на 2 месяца. Вину они не признают.

Когда это дело может дойти до суда, кого из арестованных обвиняют в подделке постановления следователя, и почему действующая сотрудница полиции испугалась очных ставок с обвиняемыми — в материале «Реального времени».