Медведев предложил ввести в России базовый минимальный доход

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос введения в России базового гарантированного дохода. Об этом он заявил во время онлайн-совещания «Единой России».

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — объяснил Медведев.



Он объяснил, что модель гарантированного базового дохода действует в некоторых странах. При этом пандемия коронавируса показала важность оказания государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в условиях пандемии COVID-19 в России базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

