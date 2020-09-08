Министр экологии Татарстана: «Иногда нас воспринимают как министерство, которое занимается только мусором»

Фото: eco.tatarstan.ru (на фото — посещение Зеленодольского района)

Оздоровление Волги — самый дорогой проект

На реализацию национального проекта «Экология» в республике выделяется 2,9 млрд рублей в год, из них 2,2 миллиарда — из федерального бюджета. Он состоит из нескольких отдельных проектов, из которых в республике реализуются шесть. О промежуточных итогах этой работы сегодня рассказал на пресс-конференции министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

По проекту «Программа оздоровления Волги» предполагается построить и отремонтировать 22 очистных сооружения в республике. Всего до 2024 года на это предусмотрено 12,2 млрд рублей, из которых 8,3 млрд дает федеральный бюджет. Работы уже ведутся на 12 объектах, из них семь уже готовы. В целом это самый дорогой подпроект нацпроекта «Экология»: на 2020 год под него заложено 1,6 млрд рублей, 1,3 из которых — из федерального бюджета.

В рамках программы оздоровления Волги экологи ликвидируют и объекты накопленного экологического вреда (общая стоимость этих проектов — 4,5 млрд рублей, 3,5 млрд из которых — из федерального бюджета). Это:

рекультивация иловых полей казанских очистных сооружений, где за полвека накопилось 4 миллиона кубометров илового осадка (рекультивация в планах министерства с 2021 года, впоследствии на этих 100 гектарах, возможно, будет рекреационная зона);

подъем бездействующих трубопроводов со дна Нижнекамского водохранилища (на это уйдет 500 млн, 200 млн из которых — софинансирование от АО «РИТЭК»). Это пилотный проект, который федеральное Минприроды доверило провести в Татарстане, — если все получится у нас, можно будет масштабировать этот опыт по всей России.

На реализацию национального проекта «Экология» в республике выделяется 2,9 млрд рублей в год, из них 2,2 миллиарда — из федерального бюджета. Он состоит из нескольких отдельных проектов, из которых в республике реализуются шесть. Фото Олега Тихонова

С 2023 года в республике планируют поднять и утилизировать со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно. А всего в водохранилищах путем обследования дна нашли 90 утонувших судов. Но чтобы начать эту работу, нужно сначала определить, как нужно это проводить в правовом поле, придумать технологию подъема, получить одобрение федерального центра на эту работу. Так что проект по подъему утонувших плавсредств пока в процессе разработки.

Чистая вода и дикие кошки

Программа «Чистая вода» связана с реконструкцией систем водоснабжения в республике. В 2019 году это уже сделали в Болгаре (за 25 млн рублей), а всего до 2024 года в Татарстане планируют построить 11 объектов водоснабжения.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» тоже планируется к реализации начиная с 2021 года. По плану, в Татарстане в этот проект войдут два водоема в Лаишевском районе — расчистят пруд в Державино и правый приток реки Мёши в районе села Никольского. На оба проекта потратят 118 млн рублей. Отдельно министр рассказал о том, что в такой работе помогают волонтеры.

Например, в 2019 году в республике 55 тысяч человек расчистили около 1000 берегов и прилегающих акваторий. В 2020-м в процесс вмешалась пандемия, но тем не менее за 3 летних месяца 40 тысячам волонтеров удалось расчистить более 800 км береговых полосы.

В 2019 году в республике 55 тысяч человек расчистили около 1000 берегов и прилегающих акваторий. В 2020-м в процесс вмешалась пандемия, но тем не менее за 3 летних месяца 40 тысячам волонтеров удалось расчистить более 800 км береговой полосы. Фото Олега Тихонова

Федеральный проект «Чистая страна» подразумевает рекультивацию свалок и нарушенных земель в республике. В 2020 году идут работы на трех объектах на общую сумму 852,5 млн рублей. Это:

рекультивация несанкционированной свалки в районе села Прости в Нижнекамском районе (734 млн рублей, из них 650 млн будут потрачены в этом году);

рекультивация земель, загрязненных нефтепродуктами в селе Шемордан (Сабинский район) на 76,6 млн рублей;

171,5-миллионный проект рекультивации свалки в Мензелинске.

Уже направлены еще три бюджетные заявки для реализации в рамках проекта «Чистая страна»: на расчистку и рекультивацию объектов в Казани (дальнейшая рекультивация Самосыровского полигона), Сабинском и Тукаевском районах.

На программу «Комплексная система обращения с ТКО» выделено 234 млн рублей. Фото Олега Тихонова

На программу «Комплексная система обращения с ТКО» выделено 234 млн рублей, на программу «Сохранение лесов» до 2024 года потратят 900 миллионов (из них 198 млн — в 2020-м).

И, наконец, федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» в республике реализуют через создание Центра по изучению редких видов кошек.

Экологическое сознание татарстанцев — на уровне

Поступивший вопрос о том, как министр сам оценивает экологическое состояние Татарстана, он технично свел к обсуждению социальной ориентированности граждан и предприятий. По его мнению, 9 миллиардов, вложенных предприятиями в экологические мероприятия, и 1,2 миллиона граждан, вышедших в 2019 году на субботники, свидетельствуют о том, что мы бережно относимся к природе. Цифр по загрязнению или по выявленным нарушениям, или хотя бы достигнутых KPI Александр Валерьевич приводить не стал.

В продолжение социально-экологических вопросов он снова обсудил тот факт, что экологическое просвещение нужно вводить в нацпроект «Экология» на уровне отдельного федерального проекта. «Сколько бы мы ни вкладывали в очистку окружающей среды, с детства мы должны прививать людям бережное отношение к окружающей среде», — проникновенно еще раз произнес министр свой основной тезис, повторяемый на протяжении последней недели.

Цифр по загрязнению или по выявленным нарушениям, или хотя бы достигнутых KPI министр приводить не стал. Фото Максима Платонова

В завершение пресс-конференции Шадриков напомнил журналистам, что он «с удовольствием воспринимает и критику».

— Иногда нас воспринимают как министерство, которое занимается только мусором. Но это лишь малая толика нашей работы. Мы проделываем и массу другой работы, в том числе научной. Все сразу никогда не поменяешь, но нацпроект позволяет нам ликвидировать ранее накопленный ущерб, — подытожил министр.

Людмила Губаева