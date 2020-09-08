Министр экологии Татарстана: «Иногда нас воспринимают как министерство, которое занимается только мусором»
Оздоровление Волги — самый дорогой проект
На реализацию национального проекта «Экология» в республике выделяется 2,9 млрд рублей в год, из них 2,2 миллиарда — из федерального бюджета. Он состоит из нескольких отдельных проектов, из которых в республике реализуются шесть. О промежуточных итогах этой работы сегодня рассказал на пресс-конференции министр экологии Татарстана Александр Шадриков.
По проекту «Программа оздоровления Волги» предполагается построить и отремонтировать 22 очистных сооружения в республике. Всего до 2024 года на это предусмотрено 12,2 млрд рублей, из которых 8,3 млрд дает федеральный бюджет. Работы уже ведутся на 12 объектах, из них семь уже готовы. В целом это самый дорогой подпроект нацпроекта «Экология»: на 2020 год под него заложено 1,6 млрд рублей, 1,3 из которых — из федерального бюджета.
В рамках программы оздоровления Волги экологи ликвидируют и объекты накопленного экологического вреда (общая стоимость этих проектов — 4,5 млрд рублей, 3,5 млрд из которых — из федерального бюджета). Это:
- рекультивация иловых полей казанских очистных сооружений, где за полвека накопилось 4 миллиона кубометров илового осадка (рекультивация в планах министерства с 2021 года, впоследствии на этих 100 гектарах, возможно, будет рекреационная зона);
- подъем бездействующих трубопроводов со дна Нижнекамского водохранилища (на это уйдет 500 млн, 200 млн из которых — софинансирование от АО «РИТЭК»). Это пилотный проект, который федеральное Минприроды доверило провести в Татарстане, — если все получится у нас, можно будет масштабировать этот опыт по всей России.
С 2023 года в республике планируют поднять и утилизировать со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно. А всего в водохранилищах путем обследования дна нашли 90 утонувших судов. Но чтобы начать эту работу, нужно сначала определить, как нужно это проводить в правовом поле, придумать технологию подъема, получить одобрение федерального центра на эту работу. Так что проект по подъему утонувших плавсредств пока в процессе разработки.
Чистая вода и дикие кошки
Программа «Чистая вода» связана с реконструкцией систем водоснабжения в республике. В 2019 году это уже сделали в Болгаре (за 25 млн рублей), а всего до 2024 года в Татарстане планируют построить 11 объектов водоснабжения.
Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» тоже планируется к реализации начиная с 2021 года. По плану, в Татарстане в этот проект войдут два водоема в Лаишевском районе — расчистят пруд в Державино и правый приток реки Мёши в районе села Никольского. На оба проекта потратят 118 млн рублей. Отдельно министр рассказал о том, что в такой работе помогают волонтеры.
Например, в 2019 году в республике 55 тысяч человек расчистили около 1000 берегов и прилегающих акваторий. В 2020-м в процесс вмешалась пандемия, но тем не менее за 3 летних месяца 40 тысячам волонтеров удалось расчистить более 800 км береговых полосы.
Федеральный проект «Чистая страна» подразумевает рекультивацию свалок и нарушенных земель в республике. В 2020 году идут работы на трех объектах на общую сумму 852,5 млн рублей. Это:
- рекультивация несанкционированной свалки в районе села Прости в Нижнекамском районе (734 млн рублей, из них 650 млн будут потрачены в этом году);
- рекультивация земель, загрязненных нефтепродуктами в селе Шемордан (Сабинский район) на 76,6 млн рублей;
- 171,5-миллионный проект рекультивации свалки в Мензелинске.
Уже направлены еще три бюджетные заявки для реализации в рамках проекта «Чистая страна»: на расчистку и рекультивацию объектов в Казани (дальнейшая рекультивация Самосыровского полигона), Сабинском и Тукаевском районах.
На программу «Комплексная система обращения с ТКО» выделено 234 млн рублей, на программу «Сохранение лесов» до 2024 года потратят 900 миллионов (из них 198 млн — в 2020-м).
И, наконец, федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» в республике реализуют через создание Центра по изучению редких видов кошек.
Экологическое сознание татарстанцев — на уровне
Поступивший вопрос о том, как министр сам оценивает экологическое состояние Татарстана, он технично свел к обсуждению социальной ориентированности граждан и предприятий. По его мнению, 9 миллиардов, вложенных предприятиями в экологические мероприятия, и 1,2 миллиона граждан, вышедших в 2019 году на субботники, свидетельствуют о том, что мы бережно относимся к природе. Цифр по загрязнению или по выявленным нарушениям, или хотя бы достигнутых KPI Александр Валерьевич приводить не стал.
В продолжение социально-экологических вопросов он снова обсудил тот факт, что экологическое просвещение нужно вводить в нацпроект «Экология» на уровне отдельного федерального проекта. «Сколько бы мы ни вкладывали в очистку окружающей среды, с детства мы должны прививать людям бережное отношение к окружающей среде», — проникновенно еще раз произнес министр свой основной тезис, повторяемый на протяжении последней недели.
В завершение пресс-конференции Шадриков напомнил журналистам, что он «с удовольствием воспринимает и критику».
— Иногда нас воспринимают как министерство, которое занимается только мусором. Но это лишь малая толика нашей работы. Мы проделываем и массу другой работы, в том числе научной. Все сразу никогда не поменяешь, но нацпроект позволяет нам ликвидировать ранее накопленный ущерб, — подытожил министр.
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