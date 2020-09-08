В Татарстане с помощью КТ-исследований выявили 224 подозрения на злокачественные образования

В Татарстане с апреля провели 27 318 томографий в 12 КТ-центрах. В результате специалисты обнаружил 224 подозрения на злокачественные новообразования, рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.



Он пояснил, что во время методики скрининга рака легкого делают низкодозовую КТ. По этой методике четко выявляется группа риска — курильщики со стажем и старше 50 лет.

В Татарстане медики не дифференцировали возрастной состав. Поэтому 224 выявленных случая — это не стопроцентные злокачественные новообразования. Это случаи, которые нуждаются в дальнейшей диагностике.

Данные, выявленные в республике, если сравнивать с данными коллег из Европы, сопоставимы. Жаворонков отметил, что если в Минздраве РТ увидят увеличение заболеваемости раком легких по истечению года, то можно будет говорить о том, что COVID-19 способствует выявляемости заболевания.

В августе заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отметила, что при диагностике коронавируса методом КТ-исследования пациентам не стоит беспокоиться о вреде излучения.