Авдонина посоветовала не беспокоиться о возможном вреде КТ-исследования при диагностике коронавируса

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина считает, что при диагностике коронавируса методом КТ-исследования пациентам не стоит беспокоиться о вреде излучения.



Сейчас в республике КТ при выявлении коронавируса проводят 12 амбулаторных компьютерных центров — это инфраструктурные объекты госсети и три аппарата в частной сети, которые тестируют по госзаданию.

«Парк медицинского оборудования в республике современный, и некоторые аппараты обладают настолько малодозным излучением, что оно меньше, чем обычная рентгеновская флюорография. Не стоит беспокоиться о вреде и о нагрузке излучением, которое пациент получает во время КТ (которые должны проводиться по медицинским показаниям). Стоит беспокоиться и считать, какое количество излучения получил пациент при ряде исследований за короткий промежуток времени (если суммарно несколько КТ подряд)»,— прокомментировала Авдонина.

Ранее Роспотребнадзор РФ предупредил о росте коллективной дозы облучения от КТ-исследований. По данным ведомства, коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь — март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Это может стать причиной заболеваний, вызванных радиацией. Однако с этими предположениями не согласился врач-онколог. Он подметил, что КТ грудной клетки, которая используется для скрининга COVID-19, — «это достаточно безопасная история».

