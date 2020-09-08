Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — огласила приговор судья.

Ранее адвокат актера спрогнозировал своему подзащитному наказание от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима.



Напомним, что прокурор предложил судье приговорить Ефремова к 11 годам колонии и запретить ему управлять автомобилем в течение трех лет.

