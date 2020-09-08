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Происшествия

Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП

11:29, 08.09.2020
Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП
Фото: wikipedia.org

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — огласила приговор судья.

Ранее адвокат актера спрогнозировал своему подзащитному наказание от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима.

Напомним, что прокурор предложил судье приговорить Ефремова к 11 годам колонии и запретить ему управлять автомобилем в течение трех лет.

Происшествия
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