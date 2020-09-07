Мэр Казани рассказал, сколько собирает город благодаря транспортному налогу

Мэр Казани Ильсур Метшин дал интервью телеведущему Первого канала Максиму Шарафутдинову. Градоначальник рассказал журналисту, сколько собирает казанский бюджет благодаря транспортному налогу.

По словам мэра, в год Казань платит около 2 млрд рублей. Он также подчеркнул, что на 1 тысячу жителей в столице Татарстана наибольшая доля дорогих иномарок.

Метшин добавил, что в год на ремонт дорог и небольшое строительство требуется 6,5—7,5 млрд рублей.

Также градоначальник рассказал, что на начало 2020 года в столице республики было зарегистрировано 448 тысяч автомобилей.