Юрий Гаврилов: «Раньше «Спартак» не пропускал четыре гола от «Нефтехимика»
Известный советский футболист и тренер Юрий Гаврилов поделился ощущениями от матча между ветеранами «Спартака» и «Нефтехимика» на открытии стадиона в Нижнекамске.
«Нормально поиграли ребята. С удовольствием, с настроением! Немножко жарковато, конечно. Поле хорошее. Смог ли «Нефтехимик» создать какие-то трудности? Счет на табло — забили четыре мяча. Раньше это не удавалось, а сегодня удалось», — сказал Гаврилов.
Встреча ветеранов завершилась победой «Спартака» со счетом 5:4. В составе победителей хет-триком отметился Константин Головской.
Напомним, сегодня в Нижнекамске после масштабной реконструкции открыли футбольный стадион «Нефтехимик».СпортФутбол Татарстан
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