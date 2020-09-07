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«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче ветеранов в Нижнекамске

19:30, 07.09.2020
«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче ветеранов в Нижнекамске
Фото: Роман Хасаев

«Спартак» победил команду «Нефтехимик» (5:4) в товарищеском матче между прославленными ветеранами клубов.

Встреча была приурочена к открытию стадиона в Нижнекамске. Матч прошел под комментарии известного ведущего Виктора Гусева.

Игра получилась с обилием забитых голов. На пять мячей «Спартака» хозяева поля из Нижнекамска смогли ответить четырьмя взятиями ворот.

Напомним, сегодня в Нижнекамске после масштабной реконструкции открыли футбольный стадион «Нефтехимик».

СпортФутбол Татарстан
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