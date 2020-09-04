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В Минздраве РФ оценили ситуацию с COVID-19 после возобновления международного авиасообщения

21:57, 04.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ оценили ситуацию с COVID-19 после возобновления международного авиасообщения
Фото: realnoevremya.ru

Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Все меры безопасности принимают, отметил он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Вчера правительство РФ разрешило возобновление авиасообщения еще с тремя странами — Египтом, ОАЭ и Мальдивами. А с 14 октября из Казани возобновятся авиаперелеты в Дубай.

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