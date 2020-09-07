Татарстан вошел в число регионов РФ, лидирующих по индексу рынка труда

По итогам 2019 года Татарстан занял шестое место по индексу рынка труда среди регионов России. Республика набрала 72,7 балла, говорится в исследовании «РИА Новости».

Регионы-лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, большой емкостью рынка труда, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и относительно коротким временем поиска работы. В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Тыва. Здесь отмечаются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на данный момент одной из главных проблем в России является безработица.