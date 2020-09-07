В Казани начала расти в цене вторичная недвижимость

Фото: Олег Тихонов

В Казани вторичная недвижимость вновь начала расти в цене. За месяц впервые с начала года «вторичка» подорожала во всех городах-миллионниках.

Средняя цена вторичной недвижимости в Казани составляет 84,9 тыс. за кв. метр. За месяц цена выросла на 0,8%. За год цены на вторичное жилье стали выше на 4,6%.

Как рассказал «Коммерсанту» директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов, предложений по новостройкам становится все меньше, поэтому спрос на готовое жилье становится выше. Большинство собственников продают объекты для улучшения жилищных условий, пока действуют рекордно низкие ипотечные ставки.



Ранее исследование показало, что за год «вторичка» в Казани подорожала на 4,8%.

