Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исследование показало, что за год «вторичка» в Казани подорожала на 4,8%. При этом за последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%.

По данным «Коммерсанта», средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей. Согласно исследованию газеты, в Казани самая дорогая недвижимость после Москвы и Санкт-Петербурга среди городов-миллионников.



При этом самый высокий рост за год показала Пермь, где цены на вторичное жилье выросли на 8,9%. Наиболее низкий показатель в Уфе — цены выросли всего на 0,9%.

За месяц же самый ощутимый скачок наблюдался в Омске — 1,5%. При этом в Краснодаре квартиры подешевели на 0,8%.

Напомним, что в целом на рынке жилья Казань стала лидером по годовому росту. Квартиры подорожали на 14,5%.