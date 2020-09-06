В Казани глава Минпросвещения РФ опроверг слухи о переходе на дистант
Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань опроверг слухи о переходе на дистанционное образование.
«Все разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности. Потому что школьное образование — это не только обучение, но и воспитательный процесс», — сказал Кравцов журналистам.
Министр отметил «интересные наработки» в Татарстане.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов назвал новую казанскую полилингвальную школу уникальным образовательным учреждением.
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