В Казани глава Минпросвещения РФ опроверг слухи о переходе на дистант

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань опроверг слухи о переходе на дистанционное образование.

«Все разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности. Потому что школьное образование — это не только обучение, но и воспитательный процесс», — сказал Кравцов журналистам.

Министр отметил «интересные наработки» в Татарстане.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов назвал новую казанскую полилингвальную школу уникальным образовательным учреждением.

