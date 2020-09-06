В Татарстане отремонтировали региональную дорогу в Спасском районе

В Спасском районе Татарстана отремонтировали региональную автодорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.

Ремонтные работы провели на участке от 24,5 км по 26,5 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоит отметить, что по данной дороге проходят автобусные и школьные маршруты, она связывает населенные пункты Спасского района Ким, Кузнечиха, Иске-Рязяп и выходит в Ульяновскую область, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.



К ремонту этой дороги приступили в марте.