В Татарстане отремонтировали региональную дорогу в Спасском районе
В Спасском районе Татарстана отремонтировали региональную автодорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.
Ремонтные работы провели на участке от 24,5 км по 26,5 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Стоит отметить, что по данной дороге проходят автобусные и школьные маршруты, она связывает населенные пункты Спасского района Ким, Кузнечиха, Иске-Рязяп и выходит в Ульяновскую область, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.
К ремонту этой дороги приступили в марте.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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