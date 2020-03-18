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В Спасском районе Татарстана отремонтируют региональную дорогу по нацпроекту

09:30, 18.03.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Спасском районе Татарстана отремонтируют региональную дорогу по нацпроекту
Фото: realnoevremya.ru

В Спасском районе Татарстана в этом году отремонтируют региональную дорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.

Работы будут сделаны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, в ходе ремонта будет обновлено асфальтобетонное покрытие протяженностью 1,5 км на участке от 25 км до 26,5 км и укреплены обочины. Протяженность всей автомобильной дороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка составляет 56 км, она соединяет Татарстан с Ульяновской областью. Средняя интенсивность движения здесь превышает 2,3 тыс автомобилей в сутки.

В прошлом году по нацпроекту здесь отремонтировали участок дороги протяженностью 2,3 км, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Напомним, ранее в Татарстане утвердили план противопаводковых мероприятий на региональных дорогах и мостах в период весеннего половодья 2020 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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