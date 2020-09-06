«Ак Барс» обыграл СКА и одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

«Ак Барс» в домашнем матче обыграл питерский СКА (3:2от) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы повели в счете в середине второго периода, а в заключительной трети удвоили преимущество на табло. Но вначале Кузьменко, а потом за 30 секунд до финальной сирены Бурдасов перевел игру в овертайм.

В дополнительное время Доус с передачи Да Косты принес победу «Ак Барсу».

«Ак Барс» — СКА — 2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 Галиев (Воронков, Галимов А., 26:48)

2:0 Кормье (Лукоянов, Зарипов, 50:26)

2:1 Кузьменко (Бенгтссон, Галимов Э., 51:11)

2:2 Бурдасов (Кемппайнен, Вей, 59:32, 6х4)

3:2 Доус (Да Коста, 60:57).