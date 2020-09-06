Завтра в Казань с рабочим визитом приедет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: wikimedia.org The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Завтра, 7 сентября, в Татарстан с рабочим визитом приедет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В 10:00 она проведет для студентов КФУ лекцию на тему «Роль и место института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в правозащитной системе России».

Далее она примет участие в заседании «круглого стола», посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в Татарстане на тему «Эффективное сотрудничество в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан».

В заседании примут участие представители государственных, правоохранительных и судебных органов республики, территориальных органов федеральных органов власти, научного сообщества и некоммерческих организаций. Заседание «круглого стола» состоится в Общественной палате Татарстана.

Вчера Казань с рабочим визитом посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он оценил новую полилингвальную школу и назвал ее уникальным учебным заведением.

