Книга о Татарстане получила специальный диплом за дизайн в международном конкурсе

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Книгу бывшего пресс-секретаря президента РТ, заместителя руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина «Татарстан.100 лет. Прежде и теперь» отметили специальным дипломом жюри за дизайн издания.

Книга «Татарстан 100 лет. Прежде и теперь» имеет необычную концепцию: каждый разворот книги состоит из двух частей. В левой части — архивные материалы, статьи, реклама, фотографии из 20-30-х годов, в правой части — современные живые фотографии республики, связанные с материалом слева. Дизайн и верстка книги подготовлена Дамиром Залялетдиновым. Он и получил специальный диплом конкурса.



Церемония награждения проходила на Московской международной книжной выставке в Манеже. Международный конкурс книжной иллюстрации «Образ книги» ежегодно проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Свою книгу Эдуард Хайруллин представил в конце мая этого года.