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Бывший пресс-секретарь президента РТ запустил на YouTube проект, посвященный истории Татарстана

16:41, 27.05.2020 Сюжет:  К 100-летию ТАССР
Бывший пресс-секретарь президента РТ запустил на YouTube проект, посвященный истории Татарстана
Фото: скриншот

Бывший пресс-секретарь президента РТ, заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин представил на YouTube проект, посвященный истории Татарстана, под названием «Новая Тартария».

Сегодня на канале вышел первый выпуск под названием «Свидетельство о рождении ТАССР». В нем рассказывается о том, как был подписан декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».

Также замглавы «Татмедиа» презентовал свою книгу «Татарстан 100: прежде и теперь» об истории республики за последнее 100-летие.

Хайруллин рассказал «Реальному времени» о работе над книгой и ее необычной концепции — на каждом из разворотов изображены исторические материалы о прошлом и работы фотографов и дизайнеров, отражающие настоящее.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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