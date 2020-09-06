В КФУ создали персонализированный банк плазмы переболевших коронавирусом

В Татарстане для людей, переболевших COVID-19, появилась уникальная возможность сдать плазму крови на заморозку. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов первым прошел процедуру плазмафереза.

Он уверен, что заморозка плазмы крови с антителами — своеобразная «биологическая страховка».

«Сейчас в России и во всем мире разрешена процедура по переливанию плазмы от переболевших — тяжелобольным для того, чтобы снизить тяжесть протекания заболевания. У переболевших COVID-19 (я в их числе) в крови есть антитела, которые связываются с вирусом и нейтрализуют его», — рассказал Ризванов.

В Татарстане КФУ был одним из инициаторов создания банка плазмы переболевших COVID-19. И сейчас такой центр создали на базе Республиканского центра переливания крови. Но донор, сдавший плазму в этот банк, не может рассчитывать на то, что в случае необходимости ее вернут ему.

В казанском университете, в свою очередь, начали предлагать услугу по персонализированному хранению плазмы. Человек, переболевший COVID-19, может стать донором для самого себя и своих близких. Специалисты возьмут у него плазму крови и будут хранить в биобанке научно-клинического центра при сверхнизких температурах. Срок хранения плазмы при таких условиях не ограничен.

Так, если у пациента иммунитет со временем исчезнет или он повторно заразится COVID-19, то он сможет использовать эту плазму для своего лечения. При согласии человека, который заказал хранение этой плазмы, она может использоваться для лечения любого другого больного при наличии у него на то показаний, сообщает медиапортал КФУ.

Желающие заморозить плазму крови могут обратиться в регистратуру Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, где им помогут заключить договор. Перед тем, как сдать кровь, необходимо пройти обследование. И если оно подтвердит, что заболеваний, передающихся через кровь, у пациента нет, а в крови есть необходимый уровень антител, то он сможет пройти процедуру плазмафереза.

«При плазмаферезе из крови пациента забирается только плазма, а все клетки крови возвращаются обратно. Кровеносная система человека испытывает минимальную нагрузку, а недостающий объем крови возмещается с помощью физраствора», — объяснил Ризванов.