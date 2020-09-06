В районе Дома правительства в Минске концентрируются силовики

В Белоруссии правоохранительный органы собираются в воскресенье в районе Дома правительства на площади Независимости в Минске, где проходят акции протеста против итогов выборов.

Как сообщает ТАСС, к зданию правительства стягиваются машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника, водометы. Для разгона демонстрантов приехали пять автомобилей «Рубеж», корреспонденты сообщают об омоновцах с оружием для стрельбы «Рубеж». За зданием правительства стоят автозаки.

Протестующих с оппозиционной символикой пока на месте нет.



С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, которые поначалу перерастали в столкновения с силовиками. Демонстранты не согласны с итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Лукашенко заявил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.

