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Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии

12:27, 01.09.2020
Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Гражданской войны в Белоруссии не будет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с местными жителями в Барановичах.

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

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