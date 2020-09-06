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В Казани разрушили скульптуру загадочного человека в саване

07:58, 06.09.2020
В Казани разрушили скульптуру загадочного человека в саване
Фото: соцсети

Новый арт-объект за Дворцом водных видов спорта оказался разрушен неизвестными вандалами. В соцсетях появилось фото разрушенной скульптуры.

Загадочный арт-объект в образе человека в саване вызвал неоднозначную реакцию общества. Кто-то видел в нем старца, а кто-то демона. В итоге скульптура из подручных материалов и бетона простояла всего пару дней.

Ранее депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов возмутился скульптурами, установленными возле нового торгового центра на улице Павлюхина в Казани.

Общество Татарстан
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