В Казани разрушили скульптуру загадочного человека в саване

Фото: соцсети

Новый арт-объект за Дворцом водных видов спорта оказался разрушен неизвестными вандалами. В соцсетях появилось фото разрушенной скульптуры.

Загадочный арт-объект в образе человека в саване вызвал неоднозначную реакцию общества. Кто-то видел в нем старца, а кто-то демона. В итоге скульптура из подручных материалов и бетона простояла всего пару дней.

Ранее депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов возмутился скульптурами, установленными возле нового торгового центра на улице Павлюхина в Казани.

