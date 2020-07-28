Депутат КПРФ возмутился скульптурами возле торгового молла в Казани

Фото: kazanmall

Депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов возмутился скульптурами, установленными возле нового торгового центра на улице Павлюхина в Казани.

«В инсталляции, которая напоминает продукт спутанных мыслей душевнобольного, используются изображения Ленина, Сталина, Маркса и других известных людей. При этом никакой эстетической ценности данная композиция не несет», — написал Серов в своем «Инстаграме».

По словам депутата, скульптуры вызывают отторжение у большей части казанцев. Серов отметил, что территория, на которой появилась выставка арт-объектов, принадлежит компании «Унистрой».

Серов сообщил, что от лица Казанского отделения КПРФ и горожан он готовит обращение, которое будет отправлено и мэру Казани. В нем от властей города требуют немедленно убрать выставку и финансово наказать инициаторов.



Выставку скульптур московского художника Дмитрия Каварги «Атлеты неофутуризма» организовали 20 июля возле главного входа в новый центр семейного отдыха на Павлюхина. Экспозиция представляет собой пять скульптур высотой от 3 до 4,5 метра, которые внешне схожи с фантастическими инопланетными пришельцами.

