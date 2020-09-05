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Котик принес победу «Нефтехимику» над омским «Иртышом»

20:00, 05.09.2020
Котик принес победу «Нефтехимику» над омским «Иртышом»
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» дома обыграл омский «Иртыш» (1:0) в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч в игре забил воспитанник нижнекамского футбола Артем Котик на 86-й минуте встречи.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» набрал 14 очков и вышел на промежуточное второе место в ФНЛ, которое дает право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Напомним, ранее нижнекамский клуб расстался с Михаилом Земсковым.

Олимп-Первенство ФНЛ. 7-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (0:0)

Гол: Котик (86).

СпортФутбол Татарстан
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