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Полузащитник Земсков покинул «Нефтехимик» и перешел в «Факел»

08:50, 04.09.2020
Полузащитник Земсков покинул «Нефтехимик» и перешел в «Факел»
Фото: fcnh.ru

Полузащитник Михаил Земсков расторг контракт и покинул нижнекамский «Нефтехимик».

Футболист продолжит свою карьеру в воронежском «Факеле».

Земсков переехал в Нижнекамск в начале текущего сезона и сыграл за «Нефтехимик» 5 матчей. Ранее 26-летний полузащитник выступал в составе курского «Авангарда».

Напомним, в понедельник в Нижнекамске пройдет грандиозный праздник в честь открытия стадиона «Нефтехимик». В город приедут прославленные ветераны московского «Спартака» и другие известные личности.

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