Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по ситуации с Навальным

Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, рассказал детский врач Леонид Рошаль.

С такой инициативой к врачебной палате Германии обратилась национальная медицинская палата России. Совместную экспертную группу предлагается создать для оценки причин состояния пациента.

Судьба Навального на сегодняшний день волнует многих, поэтому эксперты двух стран должны «посмотреть основную причину» его состояния. И если выяснится, что его действительно отравили, то необходимо возбуждать уголовное дело, считает Рошаль.

Причины случившегося до сих пор не ясны. В Омске врачи сработали хорошо и вывели Навального из тяжелого состояния, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги обнаружили вещества из группы «Новичок», передает «РИА Новости».



2 сентября Германия официально заявила, что в крови Навального было найдено отравляющее вещество «Новичок».

