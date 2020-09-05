Напавший на бывшую супругу в Заинске отказался от дачи показаний

Следком по РТ задержал 47-летнего жителя города Заинска, подозреваемого в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».



Вчера бывшая супруга подозреваемого обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что тот изнасиловал ее. Мужчина проследил за ней, дождался, когда она зайдет в магазин, забежал вслед за ней и нанес ей множественные удары неустановленным колющим предметом по различным частям тела, а затем скрылся. Потерпевшую госпитализировали.



Сегодня подозреваемого задержали в лесном массиве в пригороде Зинска.

Он отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба ведомства.