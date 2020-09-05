Стали известны правила пользования зоной барбекю на озере Кабан в Казани

На озере Кабан в Казани появилась первая в городе общественная территория для пикника. Воспользоваться ей можно только на коммерческой основе, сообщили в Instagram набережной.

Так, аренда пикниковой зоны составляет 500 рублей за три часа. В эту стоимость входят стол, две скамьи, мангал и набор принадлежностей (розжиг, салфетки, мусорный мешок, приветственный лимонад). За каждый дополнительный час аренды нужно будет заплатить по 150 рублей.

Все продукты нужно будет взять с собой, в административной зоне отдыхающим могут предложить только дополнительные воду, уголь, розжиг и гигиенические принадлежности. На территории зоны барбекю расжигать огонь можно только в присутствии взрослых — возрастное ограничение 18+. Максимальная вместимость одной пикниковой зоны — шесть человек.

Чтобы забронировать стол и мангал, нужно позвонить по номеру 8 (843) 239-44-33 или заполнить форму регистрации. Угли нужно привезти с собой или купить их в административной зоне. После пикника нужно обязательно убрать за собой весь мусор.

На территории зоны барбекю можно жарить мясо, рыбу, овощи и сыр, хлеб или зефирки. Нельзя приносить и употреблять спиртные напитки, а также курить табачные изделия.



Вторую очередь набережной озера Кабан в Казани открыли 29 августа.