Сборная Финляндии отказалась от участия на ЧМ-2020 в Иркутске

Еще одна национальная команда отказалась от участия на чемпионате мира по хоккею с мячом, который должен пройти в Иркутске.

Сборная Финляндии не приедет на турнир в России из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. Об этом сообщается в местной Федерации хоккея с мячом.

«Мы в течение всего лета вели непрерывный диалог с представителями других стран. Это правильное решение. Я надеюсь ситуация нормализуется, как можно скорее, чтобы мы могли в ближайшее будущее увидеть топовые международные матчи по хоккею с мячом, — сказал директор по операциям финской федерации Тобиас Карлссон.

Ранее от участия в турнире отказались сборные Швеции, Германии и США.

Изначально чемпионат мира — 2020 в Иркутске должен был пройти в конце марта — начале апреля, но из-за пандемии коронавируса мировое первенство перенесли на октябрь нынешнего года.