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Общество

Артемий Лебедев посчитал, что Татарстан «топит за обособленность»

08:15, 05.09.2020 3
Артемий Лебедев посчитал, что Татарстан «топит за обособленность»
Фото: YouTube

Дизайнер Артемий Лебедев на своем YouTube-канале поделился мнением, что Татарстан подает признаки того, что «хочет поиграть в самостоятельность». К такому выводу его натолкнуло строительство Большого Казанского кольца в Казани.

По мнению Лебедева, власти Татарстана слишком много внимания уделяют национальной идентичности, собственной Конституции и «топят за всякую обособленность» и попросил людей, переживающих за единство России, обратить на это внимание.

«Потому что развитие развитием, дороги дорогами, но нам абсолютно не нужно потерять РТ. Я хотел бы напомнить, что собор Василия Блаженного, он же Покровский, который находится на Красной площади, расположен там, потому что его построили в честь дня взятия Казани. И сносить его, если мы потеряем Казань, очень бы не хотелось», — сказал Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:37
    "Национальная карта" разыгрывается с Библейских и Коранических времён.
    Национализм использовали и марксисты-"интернационалисты" Ленин и Троцкий и национал-социалисты (нацисты) Гитлер и Геббельс, что стоило Человечеству жизни многих десятков миллионов людей.

    Жада власти, денег и известности (популярности) толкает людей на любые преступления и подлости.
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  • Анонимно 08:38
    а это кто еще?? Боиться что Татарстан перестанеть кормить пол страны. Почему всякие типы оскорбляют и унижают Татарстанцев.
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    Анонимно 09:07
    В Семье Муж и Жена не считают кто кого кормит.
    Кстати.
    Но в последнее время появилось довольно много мужененавистников и женоненавистников.
    А страдают Дети...
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