Артемий Лебедев посчитал, что Татарстан «топит за обособленность»

Фото: YouTube

Дизайнер Артемий Лебедев на своем YouTube-канале поделился мнением, что Татарстан подает признаки того, что «хочет поиграть в самостоятельность». К такому выводу его натолкнуло строительство Большого Казанского кольца в Казани.

По мнению Лебедева, власти Татарстана слишком много внимания уделяют национальной идентичности, собственной Конституции и «топят за всякую обособленность» и попросил людей, переживающих за единство России, обратить на это внимание.

«Потому что развитие развитием, дороги дорогами, но нам абсолютно не нужно потерять РТ. Я хотел бы напомнить, что собор Василия Блаженного, он же Покровский, который находится на Красной площади, расположен там, потому что его построили в честь дня взятия Казани. И сносить его, если мы потеряем Казань, очень бы не хотелось», — сказал Лебедев.



Ранее Артемий Лебедев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

