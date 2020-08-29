Артемий Лебедев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Дизайнер Артемий Лебедев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», — гласит указ.
Напомним, что студия Артемия Лебедева разработала и опубликовала в своем Instagram логотип Казани, а сам известный дизайнер не так давно раскритиковал запрет женских парковок у казанского ЦУМа.Общество
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