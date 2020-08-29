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Артемий Лебедев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

15:15, 29.08.2020
Артемий Лебедев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: скриншот

Дизайнер Артемий Лебедев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича — генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», — гласит указ.

Напомним, что студия Артемия Лебедева разработала и опубликовала в своем Instagram логотип Казани, а сам известный дизайнер не так давно раскритиковал запрет женских парковок у казанского ЦУМа.

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