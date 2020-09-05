При въезде в ОАЭ, Египет и на Мальдивы понадобится страховка, включающая лечение COVID-19

При въезде в Египет, ОАЭ и на Мальдивы туристам понадобится страховка, покрывающая лечение от коронавируса. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что авиакомпания Emirates включила предоставление международной страховки с покрытием лечения от коронавируса в стоимость билета в ОАЭ. Также туристам при въезде необходимо иметь отрицательные тесты на COVID-19. Тесты можно сдать и в аэропорту, но какое-то время вас попросят не появляться в общественных местах.



Ранее правительство РФ одобрило возобновление авиасообщения с тремя странами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит вновь открыть рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Из Казани авиаперелеты в Дубай возобновятся 14 октября.

