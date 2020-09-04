В октябре из Казани возобновятся прямые перелеты в Дубай

С 14 октября из Казани возобновятся авиаперелеты в Дубай. Об этом сообщили в Ассоциации туристских агентств РТ.



Как сообщает РБК, 14 октября прямые рейсы из Казани в ОАЭ возобновит авиакомпания Flydubai.

Ранее правительство РФ одобрило возобновление авиасообщения с тремя странами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит вновь открыть рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

