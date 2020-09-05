Пранкеры Вован и Лексус отвергли причастность к опубликованному разговору Варшавы и Берлина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы, якобы перехваченному белорусской разведкой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня белорусский телеканал ОНТ показал в эфире расшифровку записи перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В опубликованном разговоре собеседники заявляют о том, что «надо отбить охоту Путину сунуть дела в нос Белоруссии» и «президент Лукашенко оказался крепким орешком», а чиновники и военные верны ему.



Пранкеры Вован и Лексус известны своими розыгрышами известных политиков: президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и других.

В своем интервью «Реальному времени» Алексей Столяров рассказал о роли телефонных розыгрышей в информационной войне.

