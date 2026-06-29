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Защитник Иван Белоусов покидает УНИКС

14:07, 29.06.2026

Казанский клуб объявил о расставании с 25-летним баскетболистом

Защитник Иван Белоусов покидает УНИКС
Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Защитник Иван Белоусов официально покинул УНИКС. Об этом сообщила пресс-служба казанцев в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 18 матчах Единой Лиги ВТБ. За 9:43 минуты игрового времени в среднем Белоусов набирал 2,7 очка, добавляя к ним 1,2 подбора.

К УНИКСу Иван Белоусов присоединился, перейдя из команды МБА-МАИ.

Евгений Романов

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