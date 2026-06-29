Защитник Иван Белоусов покидает УНИКС
Казанский клуб объявил о расставании с 25-летним баскетболистом
Защитник Иван Белоусов официально покинул УНИКС. Об этом сообщила пресс-служба казанцев в своих социальных сетях.
В прошедшем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 18 матчах Единой Лиги ВТБ. За 9:43 минуты игрового времени в среднем Белоусов набирал 2,7 очка, добавляя к ним 1,2 подбора.
К УНИКСу Иван Белоусов присоединился, перейдя из команды МБА-МАИ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».