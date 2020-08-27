На проект реставрации Дома Ушковой потратят почти 13 миллионов

Как будут ремонтировать Дом Ушковой

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана начало поиск подрядчиков для разработки проекта реставрации Дома Ушковой, который является объектом культурного наследия федерального значения. До недавнего времени это здание было домом для Национальной библиотеки Татарстана. Сейчас же библиотека переезжает в Национальный культурный центр Казани, а сам Дом Ушковой уже закрыт на реставрацию.

Начальная стоимость тендера на проектирование составляет 12,9 млн рублей. Согласно документам, на первом этапе подрядчик должен подготовить проектную документацию по отдельным этапам капремонта. В то же время уже из имеющихся документов можно сделать выводы о масштабах работ.

Так, в двухэтажном здании с подвальными помещениями площадью 2578,9 кв. м хотят частично заменить стены и перегородки, отремонтировать и усилить фундамент, лестницы, площадки, планируется благоустроить внутридворовую территорию. Кроме того, в здании необходимо отремонтировать и отреставрировать двери и окна, водосточные трубы, стены и потолки.

Планируется отремонтировать системы энерго- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, предусмотреть ремонт систем связи, сигнализации и других слаботочных систем. Отдельно в документации акцентируют внимание на создании доступной среды для инвалидов.

Министерство посчитало обвинения необоснованными, поскольку сделало все возможное в рамках своей компетенции. Фото mincult.tatarstan.ru

Как за ремонт здания боролась прокуратура

Напомним, в конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала к Минкульту Татарстана иск с обвинением в незаконном бездействии в отношении Дома Ушковой. Суд попросили обязать провести в особняке ремонтно-реставрационные работы.

Министерство, в свою очередь, посчитало обвинения необоснованными, поскольку сделало все возможное в рамках своей компетенции: согласовало эскизный проект реставрации фасадов, рассчитало стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на сумму 12,9 млн рублей и затянуло защитной строительной сеткой аварийный эркер, расположенный над пешеходным тротуаром.

В июне того же года суд обязал правительство Татарстана выделить средства на проведение ремонтно-реставрационных работ. Это решение никто не оспаривал.

Дом Ушковой сейчас тщательно обследуют и оценивают его состояние для дальнейшего восстановления и реставрации. До сих пор неизвестно, сколько на это потребуется времени: необходимо учитывать возраст здания, уникальные интерьеры, применявшиеся сложные конструктивные решения.

Памятники культуры — для народа

Сегодня здание находится в пользовании Министерства культуры Татарстана, а его собственник — Минземимущества РТ.



Как ранее рассказывал «Реальному времени» глава Комитета ОКН Иван Гущин, здание останется с назначением «для государственных нужд». Однако еще не решено, кто въедет в отреставрированный культурный объект.

В Минкульте Татарстана обещают оставить памятник архитектуры доступным для народа.



Ранее сообщалось, что Комитет ОКН не имеет собственной резиденции. Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин утверждает, что присмотрел для офиса другое здание — усадьбу Дротоевского-Молоткова на ул. Карла Маркса, 56/11.

Маргарита Головатенко