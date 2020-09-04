Глава МВД не увидел криминала в ситуации с Навальным

По мнению главы МВД России Владимира Колокольцева, в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным нет криминала.

«Откуда ему там быть?» — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что Навальный попал в больницу в Омске 20 августа после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. Позднее в Генпрокуратуре России объявили, что проверка не подтвердила версию об умышленном отравлении оппозиционера. Однако власти Германии сообщили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального — это фальсификация. Сегодня данные об этом поступили в ФСБ.

