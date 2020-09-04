ФСБ изучает предоставленные Лукашенко данные о деле Навального

ФСБ анализирует предоставленные Белоруссией данные о том, что заявления об отравлении оппозиционера Алексея Навального являются фальсифицированными. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах… Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал: «Они будут переданы в ФСБ», — цитирует Пескова RT.

Переданная информация будет доложена президенту.

Напомним, что 2 сентября Германия официально заявила, что в крови Навального было найдено отравляющее вещество «Новичок». Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель фальсификацией. В доказательство он пообещал предоставить аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.

