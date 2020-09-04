В Казани на один день изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

Фото: Денис Гордийко

В Казани на время проведения легкоатлетической эстафеты несколько автобусных маршрутов изменят маршрут. Изменения будут действовать 5 сентября.

Как сообщает Комитет по транспорту, изменения коснутся маршрутов №1, 9, 25, 34, 41с, 60, 88 и 91 в связи с перекрытием улиц Советской и Халезова.

Автобус №1 будет курсировать по маршруту «Речной порт — жилой массив Дербышки», №25 — «Ул. Техническая — жилой массив Дербышки», №34 — «Жилой массив Ферма-2 — жилой массив Дербышки».

Автобус №60 будет двигаться по направлению «Ул. Химическая — жилой массив Дербышки» (в прямом направлении), №9 «Жилой массив Дербышки — жилой массив Аки», №88 «Жилой массив Дербышки — жилой массив Кульсеитово» (в обратном направлении по улицам Мира — Главной — Халезова — Парковой — Мира, далее по маршрутам), №41с — «39 квартал — СО «Щербаковка»», №91 «ЦУМ — Высокая Гора (АРЗ)» (в обоих направлениях по улицам Мира — Азина, далее по маршруту).

Ранее в Казани изменили движение автобусного маршрута №62.

