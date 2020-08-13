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Движение автобусного маршрута №62 в Казани изменится с 15 августа

15:38, 13.08.2020
Движение автобусного маршрута №62 в Казани изменится с 15 августа
Фото: kamaz.ru

С 15 августа в Казани будет изменена схема автобусного маршрута №62 «Осиново — Магазин IKEA». Автобус теперь будет проходить через два новых остановочных пункта: «Футбольный стадион «Казань Арена» по ул. Чистопольской и «Дворец водных видов спорта» от жилого массива Осиново до остановки «Дворец водных видов спорта». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Эти изменения внесены для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Салават купере». К тому же без пересадок доехать до Дворца водных видов спорта смогут жители Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

По итогам конкурса обслуживать маршрут будет МУП «ПАТП №4».

Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки автобусов.

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