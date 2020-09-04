Глава МЧС России положительно оценил деятельность ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев на выездном координационном совещании в Казани положительно оценил деятельность ГУ МЧС России по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На совещании глава МЧС отметил, что в вопросах обеспечения материально-технической базы, а также в поддержке и организации деятельности ведомства Татарстан делает очень многое.

Обратил внимание Зиничев и на то, что в Татарстане снизилось количество техногенных катастроф: в 2020 году не было зафиксировано лесных пожаров, что говорит о серьезных профилактических мероприятиях в этом направлении.

«В целом мы оцениваем работу Управления МЧС РФ по Татарстану как хорошую», — заключил Зиничев.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Зиничеву государственную награду РТ — медаль «100 лет образования ТАССР».

