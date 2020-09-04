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В Лаишевском районе Татарстана достроили новый детский сад

13:12, 04.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Лаишевском районе Татарстана достроили новый детский сад
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Лаишевском районе республики получил заключение о соответствии детский сад в жилом комплексе «Южный парк». Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.

Инспекция дала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Новый детский сад на 260 мест также соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета, используемых энергетических ресурсов (ЗОС), передает ведомство.

Детский сад построен в рамках национального проекта «Демография».

Ранее в Челнах открылся новый детский сад на 220 мест.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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