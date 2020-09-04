Зеленодольца обвинили в контрабанде гашишного масла из США

Фото: "Реальное время"

В Кировский райсуд Казани направлено дело 33-летнего жителя Зеленодольска. Его обвиняют в контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.



Вину фигурант дела частично признал, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, зеленодолец через Интернет договорился с неустановленным лицом о незаконном ввозе в страну наркотика из США с целью сбыта. Для конспирации направил сообщнику персональные данные и почтовый адрес своей матери. Неустановленный соучастник за океаном упаковал наркотики в конверт и отправил заказчику международной службой курьерской доставки.

При получении посылки в Казани 19 марта 2020 года житель Зеленодольска стал подозреваемым, у него изъяли 139,85 грамма гашишного масла.

В отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее в Казани осудили 22-летнего парня, заказавшего анаболики в Республике Беларусь.