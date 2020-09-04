Сегодня «Нефтехимик» откроет сезон КХЛ домашним матчем против СКА

«Нефтехимик» дома примет питерский СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот матч станет для нижнекамской команды первым в сезоне-2020/21.

Встреча состоится на домашнем стадионе нижнекамцев «Нефтехим Арене». Начало матча — в 19.00 по мск.

Руководить командой в игре со СКА будет тренерский штаб «Реактора», выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), во главе с Вячеславом Касаткиным. Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев и его помощники пропустят матч, поскольку проходят реабилитацию после перенесенного заболевания.

Для СКА эта встреча также станет дебютной в новом сезоне КХЛ под руководством Валерия Брагина.