Сегодня «Нефтехимик» откроет сезон КХЛ домашним матчем против СКА
«Нефтехимик» дома примет питерский СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот матч станет для нижнекамской команды первым в сезоне-2020/21.
Встреча состоится на домашнем стадионе нижнекамцев «Нефтехим Арене». Начало матча — в 19.00 по мск.
Руководить командой в игре со СКА будет тренерский штаб «Реактора», выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), во главе с Вячеславом Касаткиным. Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев и его помощники пропустят матч, поскольку проходят реабилитацию после перенесенного заболевания.
Для СКА эта встреча также станет дебютной в новом сезоне КХЛ под руководством Валерия Брагина.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым