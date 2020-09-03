Руководить «Нефтехимиком» в матче со СКА будут тренеры молодежной команды «Реактор»

На завтрашний поединок с петербургским СКА «Нефтехимик» выйдет в усеченном составе.

По информации «Реального времени» руководить нижнекамской командой будут два тренера «Реактора», выступающего в Молодежной хоккейной лиге. Это старший тренер команды Вячеслав Касаткин, который будет исполнять обязанности главного тренера на матче, и тренер защитников Игорь Федоров. Также Касаткину будет помогать тренер вратарей «Нефтехимика» Валерий Иванников.

Вячеслав Буцаев и члены его тренерского штаба пропустят матч, поскольку проходят реабилитацию после перенесенного заболевания.

Игра между «Нефтехимиком» и СКА состоится завтра в Нижнекамске, 4 сентября в 19:00 по московскому времени.