Сотрудник ФБК сообщил, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей за съемки с дрона в Татарстане

Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей за съемки с дрона в Татарстане. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Албурова признали виновным в нарушении правил использования воздушного пространства (часть 2 статьи 11.4 КоАП), уточняет «Медиазона».

31 августа Албуров сообщил о нападении на него и съемочную группу в Татарстане. Он и его коллеги снимали объект с дрона для нового расследования.

Отметим, что он управлял «беспилотным воздушным судном без уведомления органов организации воздушного движения».