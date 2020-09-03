Сотрудник ФБК сообщил, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей за съемки с дрона в Татарстане
Сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей за съемки с дрона в Татарстане. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Албурова признали виновным в нарушении правил использования воздушного пространства (часть 2 статьи 11.4 КоАП), уточняет «Медиазона».
31 августа Албуров сообщил о нападении на него и съемочную группу в Татарстане. Он и его коллеги снимали объект с дрона для нового расследования.
Отметим, что он управлял «беспилотным воздушным судном без уведомления органов организации воздушного движения».ОбществоПроисшествия Татарстан
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