Сотрудник ФБК заявил о нападении во время съемок с дрона в Татарстане

Сотрудник отдела расследований фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров сообщил о нападении на съемочную группу во время съемок в Татарстане. О происшествии он рассказал в своем Twitter.

Он и его коллеги приехали в республику для съемок нового расследования. Во время съемок очередного объекта с дрона некие люди на квадроциклах заблокировали и повредили арендованную машину сотрудников фонда.

После этого на место случившегося приехали полиция и Следственный комитет.

Я сейчас нахожусь в Татарстане. Прямо сейчас местная полиция и СК хотят отнять всю нашу технику за съемку с дрона pic.twitter.com/rYomt7b4c2 — Георгий Албуров (@alburov) August 31, 2020

Согласно действующему российскому закону, для проведения полетов дронов над населенными пунктами необходимо получить разрешение от органов местного самоуправления, после чего за сутки до предполагаемого полета подать представление на установление режима полета в зональный центр по организации воздушного движения, а за два часа связаться с диспетчером и сообщить ему о полете.

В настоящее время в США действуют правила полетов дронов, которые запрещают полеты аппаратов массой менее 25 килограммов над людьми, а также в ночное время