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В начале следующей недели в Татарстан вернется жара до +27 градусов

22:46, 03.09.2020
В начале следующей недели в Татарстан вернется жара до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ сообщили, что в начале следующей недели в Татарстане будет жаркая погода.

Так, республика окажется в западной части антициклона с южными, юго-западными ветрами. Согласно предварительному прогнозу, в Татарстане установится по-летнему теплая погода, осадки маловероятны.

В понедельник днем прогнозируется +20..+25°. Во вторник столбики термометра покажут +22..+27°.

Ранее синоптики пообещали татарстанцам прохладные выходные.

Общество Татарстан
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