В начале следующей недели в Татарстан вернется жара до +27 градусов
Синоптики Гидрометцентра РТ сообщили, что в начале следующей недели в Татарстане будет жаркая погода.
Так, республика окажется в западной части антициклона с южными, юго-западными ветрами. Согласно предварительному прогнозу, в Татарстане установится по-летнему теплая погода, осадки маловероятны.
В понедельник днем прогнозируется +20..+25°. Во вторник столбики термометра покажут +22..+27°.
Ранее синоптики пообещали татарстанцам прохладные выходные.Общество Татарстан
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